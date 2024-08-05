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07:56, 5 августа 2024Экономика

В центре Петербурга начал разрушаться старинный дом

В центре Санкт-Петербурга разрушается старинное здание, людей эвакуировали

Кадр: «Известия»

В центре Санкт-Петербурга начало разваливаться старинное здание. Часть фасада уже обрушилась, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Речь идет о доме № 1/44 на улице Большой Зеленине, который был построен в 1902 году. В воскресенье, 4 августа, там проводили ремонт аварийных несущих конструкций. Во время работ специалисты обнаружили угрозу обрушения фасада, после чего были эвакуированы как минимум 30 человек.

«В процессе, видимо, начали сносить стену, которая оказалась несущей, из-за чего началась деформация стен по всем шести этажам», — пояснил знакомый с ситуацией источник газеты. Около двух часов ночи, по данным «Известий», дом снова начал движение — деформировалась крыша и обрушились перекрытия с четвертого по первый этаж.

Снаружи заметно, что в окне лежат кирпичи, а прилегающее к зданию пространство покрылось пылью. На место прибыли сотрудники МЧС, ГАИ и Государственной жилищной инспекции.

Ранее в центре Петербурга просел асфальт. Деформацию дорожного покрытия заметили на Невском проспекте — там появились колеи глубиной до 8 сантиметров. Ненадлежащее состояние покрытия заметили и на других центральных дорогах — на Кирочной, Фонтанной, Фурштатской, Ярославской и Пятой Советской улицах, а также на Кузнечном, Виленском и Басковом переулках.

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      Нина Ташевская
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