Против двоих российских школьников возбудили дело о терроризме

В Ставрополе на двоих школьников завели дело о терроризме за поджог вышек связи

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих школьников, которые подожгли четыре базовые станции операторов связи в Ставрополе. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, подростки — восьмиклассник и девятиклассница из Невинномысска. Следствие полагает, что они за пять дней повредили четыре вышки сотовой связи в городе «с целью дестабилизации деятельности органов власти».

Сейчас злоумышленники задержаны, против них заведено дело по статье о террористическом акте. Подросткам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону расследуется уголовное дело о поджоге трансформаторной подстанции на железной дороге, по которому арестованы двое жителей Азова в возрасте 17 и 20 лет. Молодым людям вменяется покушение на теракт.