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11:58, 5 августа 2024Экономика

Резкое падение биткоина объяснили

Экономист Кульбака связал падение биткоина с обвалом на финансовом рынке Японии
СюжетКурс биткоина:

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Падение биткоина связано с реакцией на обвал финансового рынка Японии, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил причины снижения курса криптовалюты.

«Биткоин — это в хорошем смысле спекулятивный инструмент. Это инструмент, на котором люди играют на повышение, на понижение, пытаются на нем заработать. Это не инструмент долгих сбережений», — объяснил он.

Поскольку он очень субъективен, он очень субъективно реагирует на различные эмоционально окрашенные события на рынке и может колебаться очень сильно

Николай Кульбакаэкономист

В понедельник, 5 августа, курс биткоина опустился ниже 50 тысяч долларов. За 24 часа криптовалюта подешевела на 18 процентов, а за двое суток потеряла одну пятую стоимости. Это стало самым резким падением с 2021 года. Вторая по популярности криптовалюта Ethereum за день подешевела на 20 процентов

Значительное влияние на ситуацию с биткоином оказало сильное падение японского фондового рынка. 5 августа индекс Токийской биржи Nikkei рухнул на 12,4 процента, свидетельствуют данные торгов. За сутки значение индекса Nikkei 225 сократилось на 4451,28 пункта, что стало рекордом с 1987 года.

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      Мария Сметанина
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