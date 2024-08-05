Российские бомбардировщики поразили ФАБ-500 пункт временной дислокации ВСУ

МО РФ: истребители Су-34 поразили ФАБ-500 пункт временной дислокации ВСУ

Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили неуправляемыми фугасными авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что экипажи многофункциональных сверхзвуковых самолетов Воздушно-космических Сил (ВКС) России действовали в зоне ответственности группировки «Запад».

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские военные группировки «Запад» ликвидировали пункт дислокации иностранных наемников ВСУ на харьковском направлении.

