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06:47, 5 августа 2024Россия

Российские бомбардировщики поразили ФАБ-500 пункт временной дислокации ВСУ

МО РФ: истребители Су-34 поразили ФАБ-500 пункт временной дислокации ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили неуправляемыми фугасными авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что экипажи многофункциональных сверхзвуковых самолетов Воздушно-космических Сил (ВКС) России действовали в зоне ответственности группировки «Запад».

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские военные группировки «Запад» ликвидировали пункт дислокации иностранных наемников ВСУ на харьковском направлении.

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      Марина Совина
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