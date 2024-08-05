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14:51, 5 августа 2024Экономика

Рост цен в Турции замедлился самыми быстрыми темпами с 2022 года

Годовая инфляция в Турции замедлилась до 61,78 процента по итогам июля

Фото: Christopher Walljasper / Reuters

По итогам июля годовая инфляция в Турции замедлилась самыми быстрыми темпами с 2022 года и снизилась почти на 10 процентных пунктов (п.п.) — с 71,6 до 61,78 процента. Об этом сообщается на сайте статистического управления средиземноморской страны TÜİK.

Официальные сведения оказались близки к ожиданиям аналитиков, которые прогнозировали годовой рост потребительских цен в Турции на уровне в 62 процента.

Наименьший годовой прирост продемонстрировала стоимость одежды и обуви (плюс 39,57 процента), а наибольший был зафиксирован в сегменте образовательных услуг (плюс 104,5 процента). В месячном выражении потребительские цены в стране увеличились на 3,23 процента. Для сравнения, по итогам июня прирост составил 1,64 процента.

Ранее совет директоров Центробанка Турции в четвертый раз подряд сохранил ставку на рекордном уровне в 50 процентов. Соответствующее решение было принято по итогам июльского заседания. В регуляторе подчеркнули, что предпосылкой для ослабления денежно-кредитной политики может стать устойчивое замедление темпов роста потребительских цен в стране.

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      Анатолий Акулов
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