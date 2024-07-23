ЦБ Турции в четвертый раз подряд сохранил ставку на рекордном уровне

ЦБ Турции в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 50 процентов

Центральный банк Турции по итогам заседания 23 июля сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 50 процентов. Об этом со ссылкой на сообщение регулятора страны пишет РИА Новости.

Таким образом, ставка осталась неизменной в четвертый раз подряд. Турецкий ЦБ повысил ставку с 45 до 50 процентов в марте 2024 года на фоне неожиданно высокой инфляции.

По данным Института статистики страны (TUIK), в июне годовая инфляция в Турции замедлилась впервые за год — с 75,45 процента в мае до 71,6 процента. Руководство ЦБ ранее заявляло, что будет удерживать ключевую ставку до тех пор, пока темпы роста цен не продемонстрируют устойчивое снижение к целевым значениям.

Ранее стало известно, что власти Турции собираются пересмотреть налоговую политику и установить минимальные ставки платежей для бизнеса. Правящая партия справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана намерена принять пакет документов, который расширит налоговую базу и поможет сдержать ускоряющуюся инфляцию путем ужесточения налогово-бюджетной политики.