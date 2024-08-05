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17:41, 5 августа 2024Путешествия

Сатанист провел ритуал с отсечением куриных голов и не выжил

Ultima Hora: мужчина провел ритуал черной магии на пляже в Испании и не выжил

Фото: Kristin Snippe / Unsplash

На пляже в Испании нашли мужчину без признаков жизни, окруженного курами с отрезанными головами. Подробности приводит издание Ultima Hora.

Инцидент произошел на курорте Паламос в провинции Жирона 4 июля. Известно, что 65-летний мужчина поссорился с женой и двумя детьми, а затем отправился на пляж для совершения ритуала черной магии с отсечением куриных голов. Он провел жертвоприношение и упал в обморок. Предположительно, сатанист мог принять наркотики.

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Супруга нашла его между скал без сознания и вызвала полицию. Прибывшие на место медики пытались реанимировать мужчину, но не смогли ничем ему помочь. Правоохранители начали расследование произошедшего.

Ранее турист пропал при загадочных обстоятельствах в испанском отеле. Его нашли в номере, но причину трагедии установить так и не удалось.

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      Мария Борисова
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