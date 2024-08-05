Сатанист провел ритуал с отсечением куриных голов и не выжил

Ultima Hora: мужчина провел ритуал черной магии на пляже в Испании и не выжил

На пляже в Испании нашли мужчину без признаков жизни, окруженного курами с отрезанными головами. Подробности приводит издание Ultima Hora.

Инцидент произошел на курорте Паламос в провинции Жирона 4 июля. Известно, что 65-летний мужчина поссорился с женой и двумя детьми, а затем отправился на пляж для совершения ритуала черной магии с отсечением куриных голов. Он провел жертвоприношение и упал в обморок. Предположительно, сатанист мог принять наркотики.

Супруга нашла его между скал без сознания и вызвала полицию. Прибывшие на место медики пытались реанимировать мужчину, но не смогли ничем ему помочь. Правоохранители начали расследование произошедшего.

Ранее турист пропал при загадочных обстоятельствах в испанском отеле. Его нашли в номере, но причину трагедии установить так и не удалось.