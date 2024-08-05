Село в приграничном российском регионе подверглось атаке 10 беспилотников

Гладков: белгородское село Илек-Пеньковка подверглось атаке 10 беспилотников ВСУ

Село Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области подверглось атаке сразу 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По данным главы региона, в результате произошедшего никто из мирных граждан не пострадал. Гладков отметил, что из-за четырех дронов в селе загорелись два дома. Еще шесть беспилотников ударили по социальному объекту — в здании оказались выбиты окна, а также были повреждены кровля и фасад.

Белгородский губернатор рассказал, что в селе Грузское Борисовского района в результате прилета боеприпасов повреждена линия электропередачи. Жители села Грузское и частично села Березовка временно остались без электроэнергии в домах.

Ранее Гладков сообщил о пяти жителях Белгородской области, которые получили ранения, в результате обстрелов со стороны Украины.