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17:31, 5 августа 2024Россия

Семья просившего женщин оголиться таксиста осудила его со словами «мы в хиджабах не ходим»

Семья просившего женщин оголиться таксиста из Дагестана осудила его

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Семья просившего женщин оголиться таксиста из Дагестана Хаджимурада Абдахова осудила его и назвала такие действия позором, пишет ИА «Регнум».

Старшая сестра мужчины Патимат в беседе с изданием заявила, что брата не должно касаться, во что одеваются девушки, а в семье с ним проведут беседу. «Как можно к такому отнестись? Конечно, негативно! Мне даже смотреть это стыдно, не то что комментировать. Для нашей семьи такое поведение недопустимо и позор», — отметила девушка.

По ее мнению, такое поведение брата могло быть следствием того, что он младший в семье и остался «без контроля». «Мы сами в хиджабах не ходим, одеваемся как обычные люди. Мне в голову не придет измерять юбки у девушек, кто как хочет, тот так и ходит. Никого это касаться не должно», — отметила собеседница агентства.

Женщина также рассказала изданию, что у Абдахова в Москве есть жена и сын, его супруга беременна, а новость о том, что мужчина домогался пассажирок и теперь ему грозит уголовная ответственность, сильно ударила по ее эмоциональному состоянию.

Ранее в сети появились видео, которые выложил сам таксист. На кадрах видно, как он приставал к пассажирке и просил показать грудь. По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в отношении Абдахова возбудили дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

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      Елена Торубарова
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