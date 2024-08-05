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14:51, 5 августа 2024Силовые структуры

Московский таксист домогался женщины и снимал свои действия на видео

СК: в Москве таксист домогался женщины и снимал это на видео

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве водитель такси домогался женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомста, таксист приставал к пассажирке и снимал свои действия на видео.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по этой ситуации. Возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Расследование находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Как уточняет Telegram-канал «112», 34-летний таксит из Дагестана просил клиенток оголиться в счет оплаты проезда.

Ранее в Москве задержали 56-летнего таксиста, стрелявшего в клиента.

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      Екатерина Кашурникова
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