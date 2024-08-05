Московский таксист домогался женщины и снимал свои действия на видео

В Москве водитель такси домогался женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).
По данным ведомста, таксист приставал к пассажирке и снимал свои действия на видео.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по этой ситуации. Возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Расследование находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Как уточняет Telegram-канал «112», 34-летний таксит из Дагестана просил клиенток оголиться в счет оплаты проезда.
Ранее в Москве задержали 56-летнего таксиста, стрелявшего в клиента.