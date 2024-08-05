У пермского комбината «Кама» появился новый владелец

РБК: холдинг «Свеза» купил пермский целлюлозо-бумажный комбинат «Кама»

Пермский целлюлозо-бумажный комбинат «Кама» переходит в собственность Санкт-Петербургского деревообрабатывающего холдинга «Свеза». Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Есть сведения, что окончательно сделку закроют после того, как ее одобрит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Условия и структура сделки пока не обнародованы.

Кроме того, уточняется, что ЦБК «Кама», в настоящее время единственный в стране производитель легкомелованной бумаги и мелованного коробочного картона.

Осенью 2023 года российские типографии пожаловались на нехватку качественной альтернативы европейской мелованной бумаге. Последняя используется для изготовления печатной продукции, где важны яркие краски. Например, для дорогих книг.