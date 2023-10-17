В России заявили об отсутствии качественной альтернативы европейской бумаге

«Ъ»: российские типографии заявили о снижении качества отечественной бумаги

Российские типографии жалуются на отсутствие качественной альтернативы европейской мелованной бумаге. Об этом со ссылкой на источники на рынке сообщает «Коммерсантъ».

Мелованная бумага используется для выпуска печатной продукции, где важны яркие краски, например, для глянцевых журналов и дорогих книг. Однако из-за снижения качества отечественной бумаги издатели начали сокращать и отменять заказы. По словам гендиректора типографии «Парето-Принт» Павла Арсеньева, аналога европейской продукции в России нет.

В мае бывший директор по производству «Парето-Принт» Алексей Оборин заявил о невозможности приобрести бумагу плотностью 90 и 105 граммов на квадратный метр, которая раньше поставлялась из-за границы. Позднее возникли проблемы и с покупкой сырья плотностью 115 граммов на квадратный метр, и компании пришлось искать альтернативы

В начале марта 2022 года один из основных поставщиков химикатов для отбеливания целлюлозы, финская химическая компания Kemira, прекратила экспорт в страну. Позже об уходе из России или приостановке деятельности заявили ряд поставщиков мелованной бумаги, в том числе Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper.

Из-за невозможности купить европейскую бумагу, российские производители перешли на продукцию российских компаний — «Омела» («Илим») и «Урал Брайт» («Кама»). Однако их качество далеко от финских и комбинаты, ранее выпускавшие бумагу плотностью 54-60 граммов на квадратный метр, сейчас не производят ничего меньше 110. Качество такой бумаги — ниже среднего, отмечают источники.

Представители «Урал Брайт» заявили, что количество покупателей отечественной продукции только растет, и проблем с выпуском нет — лишь с производительностью оборудования. Экс-глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов добавил, что из-за санкций комбинаты не справляются «ни с объемами, ни с номенклатурой», а индустрия не может оправиться от последствий санкций.

Из-за нехватки химикатов для производства мелованной бумаги в России стали производить бумагу с желтым оттенком. По словам замминистра промышленности и торговли России Олега Бочарова, более фактурная бумага не только дешевле, но и полезнее для глаз человека и наносит меньший ущерб экологии.

К середине 2023 года российские типографии начали закупать сырье в Китае и Турции. По словам гендиректора «Красногорской типографии» Павла Мелихова, на поставки из КНР приходилось 35 процентов мелованной бумаги. При этом продукция из КНР идет в Россию довольно долго — ожидание может достигнуть шести-восьми месяцев.