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14:17, 5 августа 2024Россия

В России назвали условия участия в саммите по Украине

Депутат Чепа: Россия примет участие в саммите по Украине при конкретной повестке

Фото: Carl Court / Getty Images

Россия примет участие в саммите по Украине в случае, если будет четко озвучена повестка мероприятия, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он объяснил, что на данный момент Россия не слышала предложений, которые могли бы ее устроить.

«Сегодня мы видим, что Украина делает из второго саммита очередное шоу: нет ни четкой повестки, ни нормальной организации мероприятия. А Россия не будет участвовать без наличия конкретной повестки и учета требований, о которых говорил президент страны», — сказал политик.

По мнению Чепы, на данный момент подготовка ко второму саммиту, на котором предполагается участие России, носит декларативный характер, что демонстрирует отсутствие у украинской стороны реальной готовности к урегулированию конфликта.

«В таких условиях диалог вряд ли получится. Мы не слышим ни одного предложения, которое могло бы нас устроить, зато видим поставки американских истребителей F-16 и продолжающиеся удары по российской территории», — заметил депутат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие в саммитах по Украине без устраивающей Россию повестки бессмысленно. Он добавил, что в мероприятиях не имеет смысла участвовать ради участия.

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      Варвара Кошечкина
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