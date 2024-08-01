В Кремле назвали бессмысленным участие в саммитах по Украине без устраивающей РФ повестки

Песков: участие в саммитах по Украине без устраивающей РФ повестки бессмысленно

Участие в саммитах по Украине без устраивающей Россию повестки бессмысленно. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью радио «Комсомольская правда».

Он заявил, что в мероприятиях не имеет смысла участвовать ради участия. При этом никакой конкретной повести, которая бы устраивала Россию, озвучено не было.

Он также сообщил, что никакого мирного саммита по Украине с участием России не планировалось. По его словам, на данный момент в России видят невнятное рассуждение о возможности переговоров, за которыми не следует конкретика.

Ранее Песков заявил, что проблемы властей Украины с легитимностью не являются помехой для переговоров, которые помогут достичь целей специальной военной операции. Он добавил, что президент Украины Зеленский утратил легитимность несколько месяцев назад, а западные союзники Киева отказывается это признавать.