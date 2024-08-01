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18:09, 1 августа 2024Бывший СССР

В Кремле раскрыли влияние легитимности властей Украины на переговоры

Песков: проблемы властей Украины с легитимностью — не помеха для переговоров

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Проблемы властей Украины с легитимностью не являются помехой для переговоров, которые помогут достичь целей специальной военной операции (СВО). Влияние легальности правления Владимира Зеленского на дипломатическое урегулирование конфликта раскрыл в интервью радиостанции «Комсомольская правда» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это не может быть препятствием для того, чтобы начинать серьезные переговоры, которые помогут нам, позволят нам достичь задач [СВО]», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что Зеленский утратил легитимность несколько месяцев назад, а западные союзники Киева отказывается это признавать.

В ходе интервью Песков также рассказал о звонках президента России Владимира Путина командирам из зоны СВО. По его словам, разговоры военных с российским лидером имеют прикладной характер.

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      Глеб Палехов
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