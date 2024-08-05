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08:56, 5 августа 2024Мир

В Израиле рассказали о пострадавших от обстрела с территории Ливана

ЦАХАЛ: при падении снаряда из Ливана пострадали двое израильских военных

Фото: Amir Cohen / Reuters

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что двое израильских военных пострадали из-за снаряда или ракеты, запущенной из Ливана. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале военного ведомства.

«Было обнаружено падение [снаряда] на территории, прилегающей к Айелет-ха-Шахар [в верхней Галилее на севере Израиля]. В результате атаки в этом районе офицер и солдат ЦАХАЛ получили ранения средней тяжести и были госпитализированы для оказания медицинской помощи», — заявили представители израильской армии.

4 августа ЦАХАЛ сообщил, что Ливан выпустил в сторону Израиля около 30 ракет, большинство из них перехватила система противовоздушной обороны. Вооруженные формирования шиитской милиции «Хезболла» в свою очередь заявили, что нанесли массированный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее, выпустив более 50 ракет.

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      Дмитрий Сотак
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