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07:22, 4 августа 2024Мир

В Израиле заявили о перехвате большинства запущенных из Ливана ракет

ЦАХАЛ: большинство запущенных из Ливана ракет были перехвачены

Фото: Avi Ohayon / Reuters

Ливан выпустил в сторону Израиля около 30 ракет, большинство из них перехватила система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), их заявление приводит ТАСС.

«Было обнаружено около 30 ракет, летящих из Ливана, большинство из которых было перехвачено системой ПВО Армии обороны Израиля», — сообщили в ЦАХАЛ.

В ночь на 4 августа вооруженные формирования шиитской милиции «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.

Ранее газета The Jerusalem Post (JP) сообщила, что Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа. Нападение будет вестись совместно с движением «Хезболла». Отмаечается, что у западной разведки есть доказательства того, что атака состоится в траурный день.

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      Евгений Силаев
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