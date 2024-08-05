Власти США развязали боевые действия на Украине, после чего предали ее. Такое мнение на YouTube-канале Politeka выразил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах.
«Украину предали, в первую очередь, власти Соединенных Штатов Америки. Украину продали, Украину предали, и используют ее для своих политических целей, которые они поставили», — сказал он.
По его словам, Киев сейчас находится в тяжелом положении из-за больших потерь в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и недостатка вооружений. Табах подчеркнул, что к такой ситуации привело предательство со стороны США и «принесение Украины в жертву ради политических амбиций».
Ранее Гарри Табах заявил, что Украине придется вступить в переговоры на условиях России, потому что она уже проиграла в конфликте. Он добавил, что рассуждения об ответственных за это поражение можно отложить на потом.