Экс-начальник штаба миссии НАТО в Москве Табах: Украина проиграла в конфликте

Украине придется вступить в переговоры на условиях России, потому что она уже проиграла в конфликте. Об этом заявил экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka.

«Вам придется вступить в переговоры не на ваших условиях, потому что это поражение. Вы проиграли», — сказал военный.

По его словам, рассуждения об ответственных за это поражение можно отложить на потом, однако сейчас, если ничего не изменится, Запад заставит Украину принять условия России для завершения конфликта.

Ранее экс-представитель Североатлантического альянса в Москве Джон Лоу отметил, что НАТО больше обеспокоена риском эскалации отношений с Россией, чем вопросами военного поражения Украины. Он также подчеркнул, что сейчас страны Запада готовы дальше поддерживать Украину, однако не имеют четкой стратегии завершения конфликта.