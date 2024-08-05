Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:01, 5 августа 2024Мир

В НАТО заявили об уже проигранном Украиной конфликте

Экс-начальник штаба миссии НАТО в Москве Табах: Украина проиграла в конфликте
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украине придется вступить в переговоры на условиях России, потому что она уже проиграла в конфликте. Об этом заявил экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka.

«Вам придется вступить в переговоры не на ваших условиях, потому что это поражение. Вы проиграли», — сказал военный.

По его словам, рассуждения об ответственных за это поражение можно отложить на потом, однако сейчас, если ничего не изменится, Запад заставит Украину принять условия России для завершения конфликта.

Ранее экс-представитель Североатлантического альянса в Москве Джон Лоу отметил, что НАТО больше обеспокоена риском эскалации отношений с Россией, чем вопросами военного поражения Украины. Он также подчеркнул, что сейчас страны Запада готовы дальше поддерживать Украину, однако не имеют четкой стратегии завершения конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован директор парка «Патриот». Вместе с ним задержан высокопоставленный генерал

      Аэропорт столицы Бангладеш закрыли из-за массовых беспорядков

      Ким Чен Ын рассказал о переговорах с США

      Популярный комик рассказал о зарплате в шоу на ТНТ4

      В Молдавии обвинили международные организации в игнорировании беспредела в стране

      Мирный россиянин пострадал при атаке ВСУ на три движущихся автомобиля

      Министр обороны Израиля обсудил с главой Пентагона развитие событий на Ближнем Востоке

      Президентом Молдавии захотел стать обвинивший евреев в Холокосте историк

      Пилотов российского пассажирского самолета попытались ослепить лазером в небе

      Угрозу приостановки участия Венгрии в Шенгене из-за виз для россиян оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше