В Раде рассказали о попытке ТЦК принудительно мобилизовать украинца с шизофренией

Депутат Рады Мазурашу: военкомы пытались мобилизовать украинца с шизофренией

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытались мобилизовать украинца с диагностированной шизофренией. Об этом заявил депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу, передает Telegram-канал «Новости.Live».

«Они забрали человека с улицы, быстро оформили новый военный билет и держали за решеткой. Потом несколько дней водили по разным областям, пытаясь куда-то "сдать"», — рассказал парламентарий.

По его словам, от принудительной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мужчину спасли «адекватные люди», которые понимали намерения военкомов.

Ранее сообщалось, что украинцы начали вывозить из страны детей. Причиной этого стали опасения снижения возраста мобилизации в армию Украины.