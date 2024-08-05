Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:20, 5 августа 2024Бывший СССР

В Раде рассказали о попытке ТЦК принудительно мобилизовать украинца с шизофренией

Депутат Рады Мазурашу: военкомы пытались мобилизовать украинца с шизофренией

Фото: Annegret Hilse / Reuters

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытались мобилизовать украинца с диагностированной шизофренией. Об этом заявил депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу, передает Telegram-канал «Новости.Live».

«Они забрали человека с улицы, быстро оформили новый военный билет и держали за решеткой. Потом несколько дней водили по разным областям, пытаясь куда-то "сдать"», — рассказал парламентарий.

По его словам, от принудительной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мужчину спасли «адекватные люди», которые понимали намерения военкомов.

Ранее сообщалось, что украинцы начали вывозить из страны детей. Причиной этого стали опасения снижения возраста мобилизации в армию Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Американский фондовый рынок рухнул

      Звезда k-pop исполнил песню на русском языке

      Появились кадры рушащегося второй день дома в Санкт-Петербурге

      В российском регионе в восемь раз выросла выплата за подписание контракта с Минобороны

      Стало известно о жизни обменянных супругов Дульцевых

      На Западе признали самый серьезный кризис обороны ВСУ в Донбассе

      Семья просившего женщин оголиться таксиста осудила его со словами «мы в хиджабах не ходим»

      Шансы россиян на участие в Паралимпийских играх в Париже оценили

      Режиссер Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни

      В России возобновили работу сразу три автозавода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше