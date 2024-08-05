Подпольщик Лебедев: украинцы вывозят детей из страны из-за страха их мобилизации

Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что жители Украины стали отправлять своих детей за границу из-за опасений снижения в стране возраста мобилизации, сообщает ТАСС.

«Сейчас идут слухи, что мобилизационную планку понизят до 18 лет. Люди стараются вывезти своих детей. Одно дело в сети сказки рассказывать, другое — своего ребенка в окоп провожать», — отметил он.

Ранее Лебедев заявил, что всех украинских военных из следственных изоляторов Украины будут перевозить на гауптвахты для прохождения «обучения» и отправки на фронт.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, в свою очередь, рассказал, что на Украине упал спрос на мобилизацию среди заключенных.