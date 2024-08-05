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06:38, 5 августа 2024Бывший СССР

Украинцы начали отправлять детей за границу из-за страха их мобилизации

Подпольщик Лебедев: украинцы вывозят детей из страны из-за страха их мобилизации

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что жители Украины стали отправлять своих детей за границу из-за опасений снижения в стране возраста мобилизации, сообщает ТАСС.

«Сейчас идут слухи, что мобилизационную планку понизят до 18 лет. Люди стараются вывезти своих детей. Одно дело в сети сказки рассказывать, другое — своего ребенка в окоп провожать», — отметил он.

Ранее Лебедев заявил, что всех украинских военных из следственных изоляторов Украины будут перевозить на гауптвахты для прохождения «обучения» и отправки на фронт.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, в свою очередь, рассказал, что на Украине упал спрос на мобилизацию среди заключенных.

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      Марина Совина
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