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16:41, 5 августа 2024Россия

В России четырехлетний ребенок съел принесенную отцом булку и впал в кому

Shot: в Нижнем Новгороде ребенок съел принесенную отцом булку и впал в кому

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Нижнем Новгороде четырехлетний мальчик съел булку, принесенную отцом, и впал в кому. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям российского издания, мальчик был дома с матерью, съел булку и почувствовал себя плохо.

Мать вызвала скорую помощь, в больнице у ее сына обнаружили сильное отравление наркотиками. Экспертиза показала, что в булочке вместо повидла был метадон.

Родителей пострадавшего малыша задержали. Отец на допросе пояснил, что его друг находится в СИЗО, и он должен был передать ему пакет с продуктами от некой знакомой. Мужчина не подозревал, что в хлебе и булках могут быть какие-то вещества, поэтому не спрятал пакет от ребенка.

Ранее сообщалось, что в Петербурге россиянин дал двум школьницам наркотики и надругался над ними. За это он был осужден на 17 лет лишения свободы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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