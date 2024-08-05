В России четырехлетний ребенок съел принесенную отцом булку и впал в кому

Shot: в Нижнем Новгороде ребенок съел принесенную отцом булку и впал в кому

В Нижнем Новгороде четырехлетний мальчик съел булку, принесенную отцом, и впал в кому. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям российского издания, мальчик был дома с матерью, съел булку и почувствовал себя плохо.

Мать вызвала скорую помощь, в больнице у ее сына обнаружили сильное отравление наркотиками. Экспертиза показала, что в булочке вместо повидла был метадон.

Родителей пострадавшего малыша задержали. Отец на допросе пояснил, что его друг находится в СИЗО, и он должен был передать ему пакет с продуктами от некой знакомой. Мужчина не подозревал, что в хлебе и булках могут быть какие-то вещества, поэтому не спрятал пакет от ребенка.

Ранее сообщалось, что в Петербурге россиянин дал двум школьницам наркотики и надругался над ними. За это он был осужден на 17 лет лишения свободы.