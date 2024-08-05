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10:58, 5 августа 2024Россия

В России взорвалась кабина грузовика с находившимся в ней водителем

В Хабаровске взорвалась кабина грузовика, водителя госпитализировали с ожогами

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Хабаровске взорвалась кабина грузовика, где в тот момент находился водитель. Об это сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Фура была припаркована на одной из городских улиц, когда в кабине тягача прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался газовый баллон.

66-летнего водителя большегруза госпитализировали с ожогами — спасатели достали его из кабины только через 15 минут после взрыва.

Ранее в Дагестане местные жители спасли пятерых туристов, вытащив их из охваченного огнем автомобиля за минуты до взрыва. Люди не могли самостоятельно покинуть салон из-за заблокированных дверей.

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      Алан Босиков
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