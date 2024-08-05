Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:02, 5 августа 2024Россия

В российском городе мигрант напоролся на нож во время игры с ребенком

В Екатеринбурге мигрант напоролся на нож во время игры с ребенком

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Екатеринбурге мигрант напоролся на нож во время игры с ребенком, спасти его не удалось, пишет Ura.ru.

По данным издания, 21-летний мужчина играл с трехлетним племянником на кухне съемной квартиры — во время игры он наступил на мяч, поскользнулся и упал на стул, на котором лежал нож.

Родственники вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у мужчины колото-резаную рану живота, а его состояние оценили как крайне тяжелое. Помощь ему оказывала реанимационная бригада, но помочь мужчине не удалось.

Как утверждает издание, соседи не слышали криков или звуков борьбы. По факту произошедшего проводится проверка. С места происшествия изъяли пять ножей, фрагменты ткани, пропитанной кровью, телефон и другие улики.

Ранее в Подмосковье 16-летний подросток получил ножевое ранение во время свидания — молодой человек, вручая цветы, решил избавиться от ненужной упаковки, но резко споткнулся и напоролся на садовый нож, который держал в руках.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Американский фондовый рынок рухнул

      В российском регионе в восемь раз выросла выплата за подписание контракта с Минобороны

      Стало известно о жизни обмененных супругов Дульцевых

      На Западе признали самый серьезный кризис обороны ВСУ в Донбассе

      Семья просившего женщин оголиться таксиста осудила его со словами «мы в хиджабах не ходим»

      Шансы россиян на участие в Паралимпийских играх в Париже оценили

      Режиссер Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни

      В России возобновили работу сразу три автозавода

      Пропавшая девушка провела три месяца в пещере и «превратилась в змею»

      Пловчиху выгнали из Олимпийской деревни за ночевку в другом месте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше