В российском городе мигрант напоролся на нож во время игры с ребенком

В Екатеринбурге мигрант напоролся на нож во время игры с ребенком

В Екатеринбурге мигрант напоролся на нож во время игры с ребенком, спасти его не удалось, пишет Ura.ru.

По данным издания, 21-летний мужчина играл с трехлетним племянником на кухне съемной квартиры — во время игры он наступил на мяч, поскользнулся и упал на стул, на котором лежал нож.

Родственники вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у мужчины колото-резаную рану живота, а его состояние оценили как крайне тяжелое. Помощь ему оказывала реанимационная бригада, но помочь мужчине не удалось.

Как утверждает издание, соседи не слышали криков или звуков борьбы. По факту произошедшего проводится проверка. С места происшествия изъяли пять ножей, фрагменты ткани, пропитанной кровью, телефон и другие улики.

Ранее в Подмосковье 16-летний подросток получил ножевое ранение во время свидания — молодой человек, вручая цветы, решил избавиться от ненужной упаковки, но резко споткнулся и напоролся на садовый нож, который держал в руках.

