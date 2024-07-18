Под Москвой подросток получил ножевое ранение во время свидания

В Подмосковье подросток получил ножевое ранение, вручая цветы на свидании

В Подмосковье 16-летний подросток получил ножевое ранение во время свидания. Подросток потерял сознание, его госпитализировали, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, молодой человек, вручая цветы, решил избавиться от ненужной упаковки, но резко споткнулся и напоролся на садовый нож, который держал в руках. Его девушка вызвала скорую помощь.

Со слов лечащего врача, жизненно важные органы задеты не были — лезвие прошло между плечом и ключицей. Подростка прооперировали, сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Ранее в Екатеринбурге женщина ударила возлюбленного ножом в спину во время свидания. Во время общения с правоохранителями он заявил, что претензий к подруге у него нет.