В российском городе свидание закончилось для парня ударом ножа в спину

В Екатеринбурге женщина ударила возлюбленного ножом в спину во время свидания

В Екатеринбурге женщина ударила возлюбленного ножом в спину во время свидания. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным в канале, очевидцы рассказали, что пара устроила разборки на улице из-за ревности. Мужчина ударил женщину, а в ответ она всадила ему в спину нож. Потерпевший был госпитализирован. Во время общения с правоохранителями он заявил, что претензий к возлюбленной у него нет.

Ранее сообщалось, что в Махачкале конфликт 22-летней местной жительницы и ее 17-летней знакомой закончился поножовщиной. В результате 22-летняя россиянка напала на знакомую с ножом. Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось. Теперь в деле разбираются правоохранители.