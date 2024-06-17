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17:08, 17 июня 2024Силовые структуры

В российском городе свидание закончилось для парня ударом ножа в спину

В Екатеринбурге женщина ударила возлюбленного ножом в спину во время свидания

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

В Екатеринбурге женщина ударила возлюбленного ножом в спину во время свидания. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным в канале, очевидцы рассказали, что пара устроила разборки на улице из-за ревности. Мужчина ударил женщину, а в ответ она всадила ему в спину нож. Потерпевший был госпитализирован. Во время общения с правоохранителями он заявил, что претензий к возлюбленной у него нет.

Ранее сообщалось, что в Махачкале конфликт 22-летней местной жительницы и ее 17-летней знакомой закончился поножовщиной. В результате 22-летняя россиянка напала на знакомую с ножом. Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось. Теперь в деле разбираются правоохранители.

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      Анна Габай
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