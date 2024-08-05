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16:20, 5 августа 2024Россия

Вдове втайне ушедшего на СВО россиянина отказали в предоставлении квартиры

В Алтайском крае вдове бойца СВО отказали в предоставлении квартиры

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Алтайском крае вдове бойца специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в предоставлении квартиры, так как мужчину исключили из списков, пишет «Толк».

Военнослужащий отправился на фронт осенью 2023 года. В феврале 2024 года Шишанов получил ранение при исполнении боевого задания, спасти его не удалось.

По данным издания, на фронт мужчина уходил втайне от семьи. Жена была беременна, и он не хотел ее расстраивать, но женщина узнала о планах мужа уже на следующий день.

Со слов вдовы военного, когда у них родился второй сын, бойцу предоставили краткосрочный отпуск, приехав в родной город, мужчина нотариально оформил право жены заниматься жилищным вопросом. Тогда ему как сироте и участнику СВО должны были предоставить жилье вне очереди, рассказала женщина. Однако до сих пор квартиру семье не предоставили — мужчину исключили из очереди в связи с известием о том, что с фронта он уже не вернется.

Прокуратура провела проверку. Ведомство не нашло нарушений прав семьи участника СВО, но инициировало обращение в органы власти региона с посылом оказать материальную помощь вдове с детьми на приобретение жилья. Женщина намерена обращаться в суд.

Ранее в Екатеринбурге банк захотел выселить из единственного жилья семью участника СВО. Потеряв первого мужа, россиянка два месяца не оплачивала счета за квартиру. За это кредитная организация добавила ее в список злостных неплательщиков и выставила имущество на торги.

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      Елена Торубарова
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