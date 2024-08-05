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14:27, 5 августа 2024Россия

Воробьев анонсировал подготовку переходов возле школ и детсадов

Воробьев: в Подмосковье подготовят более 1700 переходов возле школ и детсадов

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что очень важно обеспечить безопасность детей, которые в сентябре пойдут в школы и садики. Работы по обустройству пешеходных переходов должны завершить к 25 августа.

«Все что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята - безопасно идти на учебу по тротуару. К началу учебного года подготовим свыше 1700 пешеходных переходов возле образовательных учреждений, более 1100 из них уже оборудованы», — сказал Андрей Воробьев.

В соответствии с задачами нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ко Дню знаний в Подмосковье приведут в нормативное состояние 1 729 пешеходных переходов (это на 55 больше, чем в 2023 году). Уже подготовлено 1 125 объектов, на 482 еще предстоит восстановить разметку и знаки, а на 122 – завершить капитальные работы.

Кроме того, в ближайшее время во всех городских округах дополнительно проведут обследование пешеходных переходов вблизи детсадов.

С 2023 года в Подмосковье применяют новые решения по обеспечению безопасности при пересечении дорог. Так, рядом с 87 образовательными учреждениями появились «Умные пешеходные переходы», а возле 104 — переходы с проекционной подсветкой.

«Смысл работы таких объектов — дополнительная безопасность. Принцип действия "Умных пешеходных переходов" следующий: когда человек к нему подходит, загораются сигнальные фонари на знаках и включается подсветка. А во втором случае происходит проецирование разметки для обеспечения видимости пешеходного перехода ночью и в любую погоду — в дождь, снег и т.д.», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

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      Алена Шаповалова
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