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10:52, 5 августа 2024Силовые структуры

Задержание ФСБ религиозных деятелей в Тюмени за терроризм попало на видео

СК: суд арестовал двух религиозных деятелей за вербовку террористов в Тюмени
Начало событий в новости ФСБ задержала двух религиозных деятелей за вербовку террористов

Суд арестовал двух религиозных деятелей из Тюмени, обвиняемых в публичном оправдании терроризма и склонении к участию в террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России и показали оперативное видео с их задержанием.

На кадрах видны спецназовцы, которые вскрывают дверь в особняк и там надевают наручники на мужчину. Его выводят в служебному автомобилю, позже он сидит перед следователем.

По версии следствия, фигуранты дела с февраля 2015-го по ноябрь 2022 года завербовали 19 жителей Тюменской области, которые уехали воевать в Сирию на стороне незаконных вооруженных формирований. Также они занимались сбором денег для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Кроме этого, один из них опубликовал в интернете выступление, в котором оправдывал террористическую деятельность и пропагандировал радикальные идеи.

Ранее 5 августа о задержании сторонников ИГ сообщила ФСБ.

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      Любовь Ширижик
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