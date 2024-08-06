Десятки килограммов кокаина попали в США необычным путем

Пограничный патруль США нашел на пляже во Флориде 30 килограммов кокаина

Пограничный патруль США нашел на пляже в штате Флорида 25 упаковок с кокаином общим весом порядка 30 килограммов. Об этом на своей странице в Х сообщил глава отделения ведомства в Майями Сэмюэл Бриггс.

Гулявший по побережью местный житель обнаружил упаковки с белым порошком, выброшенные на берег после урагана «Дебби», который обрушился на восточное побережье Соединенных Штатов. Американец оповестил правоохранителей о своей находке.

«Добрый самаритянин обнаружил наркотические вещества и связался с властями. Пограничный патруль США изъял наркотики, стоимость которых на черном рынке превышает 1 миллион долларов», — написал Бриггс, прикрепив к публикации фото с конфискатом.

Ранее полиция США задержала женщину, перевозившую наркотики в сумке с надписью «для наркотиков».