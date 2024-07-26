Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:05, 26 июля 2024Мир

Сооснователь крупнейшего в Мексике картеля сдался властям США

Сооснователь картеля «Синалоа» и сын наркобарона Гусмана сдались властям США

Фото: pixabay.com

76-летний сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа» Исмаэль «Эль Майо» Самбада Гарсия, а также Хоакин Гусман Лопес, сын Хоакина «Коротышки» Гусмана, сдались властям США. Об этом сообщила радиостанция adn40.

По данным ФБР, задержание произошло в одном из частных аэропортов приграничного города Эль-Пасо, штат Техас.

«Эль Майо» ни разу за свою жизнь не был пойман властями. Управление по борьбе с наркотиками указывает на него как на главного торговца фентанилом в США. В его отношении в США ведется ряд расследований, связанных с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.

В сентябре прошлого года сына «Коротышки» Хоакина Гусмана Лоэра — Овидио Гусмана Лопеса экстрадировали в США. Операция была осуществлена совместно с правоохранительными органами Мексики.

Картель «Синалоа» был основан в 1987 году Хоакином Гусманом Лоэра. Со временем он стал крупнейшим поставщиком наркотиков в США. После ареста Гусмана в 2016 году управлять организацией начали его сыновья.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Обвиняемого в подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию. Его поймали при содействии Интерпола

      Москвичам рассказали о погоде на выходных

      В российском регионе осудили на 3,5 года многодетную мать за истязание детей

      В США разрешили возобновить полеты Falcon 9

      Девушка застала бойфренда за неожиданным занятием и рассталась с ним

      СК возбудил дело из-за взрыва на предприятии по добыче газа

      Директор лицея охарактеризовала обвиняемого в подрыве машины офицера Генштаба в Москве

      Тренер назвала топ-4 лучших упражнений для красивых икр

      В Китае начали считать «грязными» связанные с Россией юани

      В СК раскрыли судьбу вышедших на свободу после СВО киллеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше