Сооснователь крупнейшего в Мексике картеля сдался властям США

Сооснователь картеля «Синалоа» и сын наркобарона Гусмана сдались властям США

76-летний сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа» Исмаэль «Эль Майо» Самбада Гарсия, а также Хоакин Гусман Лопес, сын Хоакина «Коротышки» Гусмана, сдались властям США. Об этом сообщила радиостанция adn40.

По данным ФБР, задержание произошло в одном из частных аэропортов приграничного города Эль-Пасо, штат Техас.

«Эль Майо» ни разу за свою жизнь не был пойман властями. Управление по борьбе с наркотиками указывает на него как на главного торговца фентанилом в США. В его отношении в США ведется ряд расследований, связанных с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.

В сентябре прошлого года сына «Коротышки» Хоакина Гусмана Лоэра — Овидио Гусмана Лопеса экстрадировали в США. Операция была осуществлена совместно с правоохранительными органами Мексики.

Картель «Синалоа» был основан в 1987 году Хоакином Гусманом Лоэра. Со временем он стал крупнейшим поставщиком наркотиков в США. После ареста Гусмана в 2016 году управлять организацией начали его сыновья.