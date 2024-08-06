Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 6 августа 2024Интернет и СМИ

Девушка отказалась присутствовать на свадьбе сестры из-за одного требования

Фото: Andreas Rønningen / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она отказалась присутствовать на свадьбе сестры из-за одного ее требования. Невеста попросила жениха сестры бесплатно поработать на ее празднике.

Автор поста написала, что ее сестра выходит замуж через несколько месяцев. Героиня истории отметила, что ее жених — талантливый фотограф, который раньше работал профессионально, после чего это дело стало его хобби.

«Когда сестра планировала свою свадьбу, она упомянула о желании нанять фотографа, но когда она узнала, сколько это будет стоить, она начала искать альтернативы. Я предложила ей спросить моего жениха, готов ли он помочь. Она была не уверена, но в конце концов согласилась, и они обсудили это», — рассказала девушка.

box#3321147

Молодой человек сказал сестре возлюбленной, что сделает несколько кадров на мероприятии, но дал понять, что хочет наслаждаться вечером в качестве гостя, а не работать на протяжении всего мероприятия. Недавно, по словам рассказчицы, ее сестра отправила пригласительные, в которых указала ее жениха в качестве «помощника фотографа». «Она превратила его в неоплачиваемого сотрудника, даже не спросив его», — возмутилась автор истории.

Героиня истории заявила сестре, что они с женихом не будут присутствовать на свадьбе из-за ее отношения к нему как к своему сотруднику. «Мои родители в ярости, они считают, что я реагирую слишком остро и разрушаю праздник сестры», — заключила автор.

В комментариях пользователи поддержали решение автора поста. По их мнению, девушка отнеслась неуважительно к жениху сестры, потребовав от него бесплатно поработать на ее свадьбе.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как он узнал неожиданный секрет невесты. По словам парня, в результате он отменил свадьбу.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Мэр Хиросимы процитировал Горбачева в годовщину бомбардировки. Почему он похвалил первого президента СССР?

      Попавший в список «Миротворец» немецкий депутат поднял вопрос о своей безопасности

      Девушка отказалась присутствовать на свадьбе сестры из-за одного требования

      Производство пива в России достигло максимума с 2013 года

      Группировка «Днепр» сорвала перегруппировку ВСУ

      Российские военные взяли в плен солдата ВСУ с помощью БПЛА

      На Западе предупредили Украину об «австро-венгерской угрозе»

      Тревел-блогерша побывала в США и раскрыла причины переезда россиян в эту страну

      Сбивший планку пенисом прыгун с шестом прокомментировал произошедшее

      В США произошла первая авария Tesla Cybertruck со смертельным исходом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше