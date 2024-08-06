Девушка отказалась присутствовать на свадьбе сестры из-за одного требования

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она отказалась присутствовать на свадьбе сестры из-за одного ее требования. Невеста попросила жениха сестры бесплатно поработать на ее празднике.

Автор поста написала, что ее сестра выходит замуж через несколько месяцев. Героиня истории отметила, что ее жених — талантливый фотограф, который раньше работал профессионально, после чего это дело стало его хобби.

«Когда сестра планировала свою свадьбу, она упомянула о желании нанять фотографа, но когда она узнала, сколько это будет стоить, она начала искать альтернативы. Я предложила ей спросить моего жениха, готов ли он помочь. Она была не уверена, но в конце концов согласилась, и они обсудили это», — рассказала девушка.

box#3321147

Молодой человек сказал сестре возлюбленной, что сделает несколько кадров на мероприятии, но дал понять, что хочет наслаждаться вечером в качестве гостя, а не работать на протяжении всего мероприятия. Недавно, по словам рассказчицы, ее сестра отправила пригласительные, в которых указала ее жениха в качестве «помощника фотографа». «Она превратила его в неоплачиваемого сотрудника, даже не спросив его», — возмутилась автор истории.

Героиня истории заявила сестре, что они с женихом не будут присутствовать на свадьбе из-за ее отношения к нему как к своему сотруднику. «Мои родители в ярости, они считают, что я реагирую слишком остро и разрушаю праздник сестры», — заключила автор.

В комментариях пользователи поддержали решение автора поста. По их мнению, девушка отнеслась неуважительно к жениху сестры, потребовав от него бесплатно поработать на ее свадьбе.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как он узнал неожиданный секрет невесты. По словам парня, в результате он отменил свадьбу.