Директор парка «Патриот» обжаловал свой арест по делу о хищении

Директор парка «Патриот» Ахмедов обжаловал свой арест по делу о хищении

Директор военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» Вячеслав Ахмедов решил обжаловать свой арест. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда рассказали агентству, что дату судебного заседания по этому вопросу еще не назначили.

Вячеслав Ахмедов был задержан утром 5 августа по обвинению в хищении выделенных для функционирования парка «Патриот» денег. Суд отправил его под стражу до 21 сентября. При этом обвиняемый настаивает на своей невиновности, заявляя, что его действия на посту руководителя парка являются частью гражданско-хозяйственных отношений и не носят криминальный характер.

