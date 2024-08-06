Глава СКР обратил внимание на историю пожаловавшейся на угрозы бывшего мужа россиянки

Бастрыкин затребовал доклад по ситуации с россиянкой, которой угрожал бывший муж

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобы жительницы Челябинской области на угрозы убийством со стороны бывшего супруга. Об этом пишет пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Он поручил предоставить доклад по этой ситуации. «Главе ведомства будет представлен доклад о ходе проверки доводов женщины, пострадавшей от угроз бывшего супруга в Челябинской области», — говорится в сообщении.

Ранее россиянин изрезал жену из-за предстоящего развода. Трагедия произошла в Санкт-Петербурге. Полицию вызвала сестра женщины, прибывшие на место правоохранители вскрыли квартиру и обнаружили потерпевшую без признаков жизни.