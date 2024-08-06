Гособвинение запросило срок для обвиняемого в растрате российского экс-замгубернатора

Прокурор запросил 8 лет колонии для экс-замгубернатора Томской области Гурдина

Гособвинение запросило восемь лет колонии для бывшего заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина по делу о растрате 80 миллионов рублей. Об этом стало известно ТАСС.

Прокурор также просит признать Гурдина виновным в использовании двух поддельных дипломов о высшем образовании.

Экс-замгубернатора обвиняется в растрате средств, предназначенных для создания концепции кампуса. По версии следствия, в 2020 году он поручил директору Фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области Андрею Хващевскому выделить из бюджета региона 110,6 миллиона рублей для строительства студгородка. При этом реальная рыночная стоимость проекта составляла около 50 миллионов рублей.

Бывший чиновник был задержан в Анапе, где отдыхал вместе с семьей в июле 2022 года. После этого его доставили в Томск.