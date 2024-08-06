Комбат ВС России рассказал о гуманитарном значении наступления в Донбассе

Комбат Славян: благодаря наступлению ВС России ВСУ не обстреливают Донецк

Благодаря продвижению российских войск Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не обстреливает Донецк. О гуманитарном значении наступления в Донбассе рассказал в интервью для «Комсомольской правды» командир батальона Вооруженных сил (ВС) России с позывным Славян.

«Сейчас их основные артпозиции переместились дальше, в Курахово», — заявил комбат.

Он отметил, что некоторая часть войск остается рассеянной в лесной зоне занятых территорий, но армия России уничтожает такие скопления ВСУ.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ в ходе специальной военной операции. По его словам, они превысили 700 тысяч человек, что является беспрецедентной цифрой.