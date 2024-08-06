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14:33, 6 августа 2024Россия

Крупный пожар начался на рынке в российском городе

МЧС России: в Туапсе на рынке начался крупный пожар

Кадр: Telegram-канал «ЧП Краснодар»

На одном из рынков в Туапсе начался крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, загорелся торговый павильон. На место ЧП прибыли 34 специалиста и 10 единиц спецтехники. Информации о причинах возгорания и пострадавших в настоящий момент нет.

«По уточненной информации, огонь охватил 950 квадратных метров помещения. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек», — добавили в пресс-службе ведомства.

В этот же день стало известно о взрыве и пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Усинске в Республике Коми. На опубликованных кадрах видны языки пламени и высокий столб черного дыма, поднимающийся над территорией предприятия.

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      Никита Абрамов
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