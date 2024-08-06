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14:12, 6 августа 2024Россия

Стало известно о взрыве и пожаре на российском нефтеперерабатывающем заводе

На нефтеперерабатывающем заводе в Коми произошли взрыв и пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в Усинске в республике Коми произошли взрыв и пожар. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала издания Baza.

По информации издания, всех сотрудников предприятия эвакуировали. Причины возгорания и взрыва не называются.

На выложенных изданием кадрах видны языки пламени и высокий столб черного дыма, поднимающийся над территорией предприятия. «Где-то линия загорелась. Жесткое возгорание, утечка, взрыв был», — прокомментировал инцидент один из сотрудников предприятия.

В экстренных службах не комментировали случившееся.

Ранее, 3 августа, в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины произошел пожар на нефтяной базе в Губкинском городском округе Белгородской области.

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      Марк Леонов
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