Резервуар загорелся на нефтебазе в Белгородской области после атаки дронов ВСУ

Гладков: резервуар загорелся на нефтебазе в Белгородской области после атаки ВСУ

В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел пожар на нефтяной базе в Губкинском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров», — отметил глава Белгородской области.

Гладков подчеркнул, что пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. В результате атаки украинских беспилотников никто не пострадал.

Ранее ВСУ атаковали белгородский хутор Климовое во время визита губернатора российского региона Вячеслава Гладкова. По его словам, атаки на этот населенный пункт за последнее время возросли.