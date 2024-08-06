Медик ВСУ обвинила командование в больших потерях из-за «дебильных» приказов

Медик ВСУ Михайлова: большие потери происходят из-за дебильных приказов

Большие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) связаны с неэффективным управлением и стратегическим планированием командования украинской армии. В отдаче «дебильных» приказов Генеральный штаб ВСУ обвинила в интервью с изданием Liga руководитель медицинской службы «Ульф» батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Алина Михайлова.

«Дебильные приказы, которые не являются возможными в исполнении никак. То есть это дорога в один конец. Это дорога на смерть. И эти приказы могут ставить командиры [нижнего звена]», — рассказала медик.

Она добавила, что генералы из ставки командования ВСУ не пошли бы ни сами, ни отправили бы своих детей на те операции, которые они разрабатывают.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ в ходе специальной военной операции. По его словам, они превысили 700 тысяч человек, и это беспрецедентная цифра.