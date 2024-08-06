На Украине уволили отвечавшего за бюджет замглавы Минздрава

На Украине уволили замглавы Минздрава Емца, отвечавшего за бюджет

На Украине был отправлен в отставку заместитель главы Министерства здравоохранения Петр Емец, отвечавший за поправки к национальному бюджету. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Уволен Емец Петр Владимирович с должности заместителя министра здравоохранения Украины», — говорится в публикации.

О причинах отставки чиновника не сообщается. Емец занимался подготовкой предложений к проекту бюджета, он был назначен на пост замглавы Минздрава в июне 2021 года.

Ранее на Украине рассказали о намерении президента Владимира Зеленского отправить в отставку главу правительства Дениса Шмыгаля. По информации СМИ, украинский лидер раздражен работой премьер-министра.