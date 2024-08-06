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14:08, 6 августа 2024Бывший СССР

На Украине уволили отвечавшего за бюджет замглавы Минздрава

На Украине уволили замглавы Минздрава Емца, отвечавшего за бюджет

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

На Украине был отправлен в отставку заместитель главы Министерства здравоохранения Петр Емец, отвечавший за поправки к национальному бюджету. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Уволен Емец Петр Владимирович с должности заместителя министра здравоохранения Украины», — говорится в публикации.

О причинах отставки чиновника не сообщается. Емец занимался подготовкой предложений к проекту бюджета, он был назначен на пост замглавы Минздрава в июне 2021 года.

Ранее на Украине рассказали о намерении президента Владимира Зеленского отправить в отставку главу правительства Дениса Шмыгаля. По информации СМИ, украинский лидер раздражен работой премьер-министра.

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      Глеб Палехов
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