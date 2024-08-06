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14:04, 6 августа 2024Из жизни

Отдыхавшего на море Леонардо Ди Каприо ужалила медуза

Леонардо Ди Каприо ужалила медуза в водах у острова Сардиния

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо плавал в Средиземном море со своей избранницей, моделью Викторией Черетти, когда его ужалила медуза. Об этом пишет TMZ.

Актер отдыхал с девушкой на яхте в водах у итальянского острова Сардиния, когда решил искупаться. Вскоре Ди Каприо пришлось вернуться на судно за помощью: ниже ягодиц появился ожог, оставленный медузой. Он тут же промыл его под душем, находящимся на яхте. Ожог продезинфицировали и насухо вытерли полотенцем.

Издание TMZ предположило, что ожог не доставил актеру особых страданий. На опубликованных фотографиях видно, что Ди Каприо смеется вместе с Черетти, показывая ей ужаленное место на бедре.

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Ранее были раскрыты неожиданные подробности отношений Ди Каприо и Черетти. Источник из окружения актера рассказал, что в те моменты, когда Ди Каприо оказывается вдали от избранницы, он по-прежнему ведет свободный образ жизни и не думает остепениться.

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      Юлия Юткина
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