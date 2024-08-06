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00:50, 6 августа 2024Мир

Польша заявила о ведении переговоров об освобождении из Белоруссии своего журналиста

Сивера заявил о намерении властей Польши освободить Почобута из Белоруссии

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Польша ведет переговоры по вопросу освобождения журналиста Анджея Почобута из тюрьмы в Белоруссии. Об этом руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера сообщил в эфире телеканала TVN.

По его словам, Варшава будет иметь намного большую выгоду от нового обмена заключенными, чем от обмена россиянина Павла Рубцова, который был освобожден из Польши по просьбе США в рамках масштабного обмена с Россией. Польская оппозиция обвинила власти страны в том, что им не удалось обменять Рубцова на Почобута.

«Польша поднимала тему Анджея Почобута как при предыдущем, так и при нынешнем правительстве. Это абсолютный приоритет», — сказал Сивера.

Ранее сын обменянных Россией разведчиков-нелегалов Анны и Артема Дульцевых спокойно отреагировал на известие о том, что он русский. При этом дочь Дульцевых, услышав эту новость, расплакалась.

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      Артём Верейкин
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