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14:49, 6 августа 2024Мир

Посольство России в европейской стране сообщило об отслеживании наемников на Украине

Посольство России отслеживает информацию о наемниках из Швейцарии на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Посольство России в Швейцарии отслеживает информацию о швейцарских наемниках на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства в Берне Владимир Хохлов, передает РИА Новости.

«Российское посольство отслеживает и фиксирует информацию о воюющих на стороне Украины швейцарских гражданах, которые нарушают законы собственной страны. Согласно уголовному законодательству Швейцарии, наемничество квалифицируется как преступление», — отметил посол.

Ранее официальный представитель военной юстиции Швейцарии Мартин Имменхаузер заявил, что ведомство начало 13 расследований в отношении граждан страны, подозреваемых в наемничестве на Украине. Отмечается, что статья 94-го военно-уголовного кодекса о запрете службы в других странах предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или денежного штрафа.

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      Дарья Устьянцева
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