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12:16, 5 августа 2024Мир

В Швейцарии заподозрили граждан страны в наемничестве на Украине

Военная юстиция Швейцарии начала 13 расследований наемничества на Украине

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Военная юстиция Швейцарии начала 13 расследований в отношении граждан страны, подозреваемых в наемничестве на Украине. Об этом заявил официальный представитель ведомства Мартин Имменхаузер, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время военная юстиция открыла 13 дел в связи с подозрениями граждан Швейцарии в прохождении иностранной военной службы на Украине», — сказал он.

Отмечается, что статья 94-го военно-уголовного кодекса о запрете службы в других странах предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или денежного штрафа.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал проявить упорство для подготовки Киева к мирным переговорам с Россией. Министр напомнил о важности диалога с Россией, поскольку без Москвы заключение мира невозможно.

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      Семен Александров
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