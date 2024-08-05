В Швейцарии заподозрили граждан страны в наемничестве на Украине

Военная юстиция Швейцарии начала 13 расследований наемничества на Украине

Военная юстиция Швейцарии начала 13 расследований в отношении граждан страны, подозреваемых в наемничестве на Украине. Об этом заявил официальный представитель ведомства Мартин Имменхаузер, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время военная юстиция открыла 13 дел в связи с подозрениями граждан Швейцарии в прохождении иностранной военной службы на Украине», — сказал он.

Отмечается, что статья 94-го военно-уголовного кодекса о запрете службы в других странах предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или денежного штрафа.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал проявить упорство для подготовки Киева к мирным переговорам с Россией. Министр напомнил о важности диалога с Россией, поскольку без Москвы заключение мира невозможно.