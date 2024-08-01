В Швейцарии призвали проявить упорство для подготовки Украины к переговорам с Россией

Глава МИД Швейцарии Кассис: надо проявить упорство до готовности Киева к диалогу

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью телеканалу TeleZüri призвал проявить упорство для подготовки Киева к мирным переговорам с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Министр напомнил о важности диалога с Россией, поскольку без Москвы заключение мира невозможно.

«Поэтому мы должны проявлять упорство до момента, когда Украина будет готова сделать этот шаг и попытаться пойти в направлении поиска дипломатического решения», — заявил Кассис.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к возобновлению диалога о мире на основе международного права. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что прозвучавшее на Украине заявление о готовности к переговорам с Москвой носит схоластический характер.

