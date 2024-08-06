Россиянин начал превращать людей в киборгов с помощью протезов

Роман Недилько начал превращать людей в киборгов, изготавливая для них протезы

Крымский разработчик Роман Недилько начал превращать людей в киборгов, изготавливая для них модные протезы в своем гараже. О том, как делает сверхлюдей из россиян, он рассказал в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что разрабатывает протезы конечностей для людей разных возрастов и полов. Модели, изготавливаемые им и его командой, не похожи на обычные: они легче, совершенней и красивее.

Недилько объяснил, что в его технике «нет ничего инновационного», так как там применяются обычные мио-сенсоры и контроллеры. «В мышечных тканях протекают токи. Я сгибаю или разгибаю кисть, мио-сенсор считывает ток с мышцы и подает сигнал на контроллер. Затем контроллер понимает, что надо сжать либо разжать кисть», — утверждает он, указывая на собственный протез.

В то же время крымчанин добавил, что многие заводы и мелкие компании делают только установку протезов, заказывая модели, датчики и дополнительные детали в разных местах. «А мы занимаемся тем, что разрабатываем именно модели протезов и продаем их протезным предприятиям», — пояснил Недилько структуру своего «гаражного производства».

Он создает модели в машиностроительных системах проектирования. Затем чертежи передают на станки. Уже в готовом виде они возвращаются в Симферополь, где разработчик и его команда из деталей конструируют полноценное изделие.

Также компания Недилько занимается кастомизацией протезов, «то есть созданием широкого ассортимента модифицикаций товара, каждая из которых ориентирована на того или иного потребителя». «Протезы очень часто выглядят отвратительно. Их телесные цвета приводят в ужас. И это даже исследованием доказано — люди воспринимают человекоподобные протезы как нечто мертвенное, инородное», — указал он и добавил, что в его гараже изготавливаются протезы под татуировку, например, или похожие на конечность робота из фильма.

В заключение Недилько рассказал, что развивает отдельную философскую мысль — «киборгизацию». Он считает, что протезы помогают людям, делая их в том числе быстрее, выше и сильнее.