Россиянин совершил заведомо ложный донос и получил пять лет колонии

Жителя Новосибирской области осудили на 5 лет за заведомо ложный донос

2-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Новосибирской области Петра Ременных к пяти годам лишения свободы за заведомо ложный донос с искусственным созданием доказательств обвинения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным ведомства, мужчина из неприязни к знакомому на фоне финансовых споров решил привлечь его к уголовной отвественности. Он собрал информацию о потерпевшем, купил планшет и сим-карту на его имя, создал аккаунт в Telegram и «ВКонтакте».

Там осужденный от лица пострадавщего публиковал посты, оскорбляющие память защитников Отечества, унижающие честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической, экстремистской деятельности и публичное оправдание терроризма. После этого Раменных попросил друга спрятать планшет в доме потерпевшего. Там его и нашли сотрудники ФСБ.

Россиянин будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее в Екатеринбурге суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя за инсценировку ограбления квартиры.