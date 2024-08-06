Россиянина осудили за размещение видео с нацистской символикой в соцсети

В Воронежской области суд оштрафовал мужчину за видео с нацистской символикой

В Воронежской области суд оштрафовал местного жителя за размещение видео с нацистской символикой в социальной сети «ВКонтакте». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина должен выплатить тысячу рублей штрафа. Его признали виновным по статье 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Подсудимый раскаялся и заявил, что не знал о запрете таких видео.

31 мая силовики обнаружили страницу осужденного во «ВКонтакте». На ней они увидели, что мужчина от своего имени добавил три видео. В одном из роликов появился неизвестный в форменном обмундировании нацистской Германии. Другой был подписан как «Немецкий флекс», третий был опубликован под наименованием Hitler NEIN.

Ранее Бабушкинский районный суд Москвы арестовал на десять суток мужчину за демонстрацию татуировки с нацистской символикой.