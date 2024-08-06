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19:45, 6 августа 2024Спорт

Сборная Сербии по баскетболу совершила самый крупный камбэк в истории Олимпийских игр

Сборная Сербии по баскетболу совершила самый крупный камбэк в истории Олимпиад

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Сборная Сербии по баскетболу совершила самый крупный камбэк в истории Олимпийских игр. Об этом сообщается на сайте Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Сербы проигрывали национальной команде Австралии с разницей в 24 очка во второй четверти матча 1/4 финала Олимпиады-2024 в Париже, однако сумели сократить отставание и вырвать победу в овертайме — 95:90. Сборная Сербии стала первой командой в истории Олимпийских игр, которая выиграла матч плей-офф, уступая с разницей в 12+ очков после первой половины.

В полуфинале Олимпиады сборная Сербии встретится с победителем противостояния между командами США и Бразилии. Матч пройдет 8 августа.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.

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      Анастасия Борисова
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